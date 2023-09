Das Ministerkabinett hat das Format des Bildungsprozesses für Schulkinder im Ausland geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat das Format des Bildungsprozesses für Kinder, die jetzt im Ausland sind, geändert. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Sitzung des Ministerkabinetts am 1. September bekannt.

„Die Regierung hat beschlossen, den Bildungsprozess für Kinder, die sich nicht mehr in der Ukraine aufhalten, neu zu gestalten. Sie genehmigte ein Modell-Bildungsprogramm, das nur das Studium von Fächern der ukrainischen Studienkomponente vorsieht. Das sind 6-8 Stunden pro Woche“, bemerkte er.

Schmyhal fügte hinzu, dass Noten in Mathematik oder z.B. in Naturwissenschaften der Schule gutgeschrieben werden, in der die Kinder jetzt im Ausland studieren.

Der Ministerpräsident betonte, dass die Regierung an einer systemischen Umgestaltung des Bildungsprozesses arbeitet.

Ihm zufolge haben Michail Fedorow und Bildungsminister Oxen Lisowoj bereits konkrete Entwicklungen, die bis Ende des Jahres vorgestellt werden sollen. Es geht um fünf Bereiche: Verbesserung der Kompetenzen der Bildungsmanager; Erhöhung des Ansehens, der Vergütung, der Fähigkeiten und Fertigkeiten der ukrainischen Lehrer; moderne Inhalte und Bedeutungen der Bildung auf der Grundlage des NUS; aktualisiertes System und Netzwerk für den gleichberechtigten Zugang aller Kinder zu hochwertiger Bildung; neuer Bildungsraum: seine Sicherheit und Qualität nach neuen Standards.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es ab dem 1. September in den ukrainischen Schulen drei Bildungsformate geben wird. Jede Region hat ihre eigene – je nach der Sicherheitslage.