Ein "Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine", der einem Militäroffizier angeboten hat, einen Posten zu "kaufen", ist festgenommen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen Betrüger festgenommen, der sich als Mitarbeiter der Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes der Ukraine ausgab und Positionen im Sonderdienst verkaufte. Darüber berichtet der Sicherheitsdienst der Ukraine am Donnerstag, den 1. Februar.

„Die Figur gab sich als Spionageabwehr-Offizier aus und bot gegen Geld eine gefälschte Anstellung in einer der regionalen Abteilungen des ukrainischen Sonderdienstes an. Nachdem er jedoch Geld von dem „Kandidaten“ erhalten hatte, brach der Betrüger die Kommunikation mit ihm ab und verschwand auf der Suche nach einem neuen Opfer“, heißt es in der Nachricht.

Der Angreifer wurde festgenommen, als er das Geld vom ukrainischen Militär erhielt. Der Betrüger versprach dem Mann, die Frage seiner Versetzung zum Militärdienst im Sicherheitsdienst der Ukraine „positiv zu lösen“.

Der Angeklagte entpuppte sich als Bürger eines europäischen Nachbarlandes, der sich auf betrügerische Machenschaften im Finanzbereich spezialisiert hat. Der Angreifer war zuvor von der Nationalen Polizei wegen Diebstahls von Bankgeldern festgenommen worden, und eines der Bezirksgerichte von Kiew prüft bereits eine Anklage gegen den Angreifer wegen mehrerer Vorfälle.

Nach den Unterlagen des Sicherheitsdienstes der Ukraine wird der Verhaftete unter dem Verdacht des wiederholt begangenen Betrugs (Teil 2 von Artikel 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt.

Dem Angreifer drohen nun bis zu drei Jahre Gefängnis.

