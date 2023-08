Morawiecki bezeichnet die Einbestellung des polnischen Botschafters ins ukrainische Außenministerium als "Fehler"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Vorladung des polnischen Botschafters in das ukrainische Außenministerium sollte nicht erfolgen, weil sie ein Fehler ist. Dies erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf Twitter.

„Die Einbestellung des polnischen Botschafters – des Vertreters des Landes, der als einziger am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine in Kiew geblieben ist – in das ukrainische Außenministerium hätte nicht erfolgen dürfen“, so Morawiecki in seiner Nachricht.

Er argumentiert, dass es in der internationalen Politik, im Kontext des andauernden Krieges und angesichts der enormen Unterstützung, die Polen der Ukraine gewährt hat, solche Fehler nicht geben sollte.

„Wir werden immer den guten Namen Polens und seine Sicherheit verteidigen, und die Interessen keines anderen Landes werden jemals Vorrang vor den Interessen der Republik Polen haben“, so der polnische Ministerpräsident.