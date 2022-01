Die Mutter des inhaftierten ukrainischen Filmemachers hat erzählt, was er in Italien gemacht hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Iryna Lavrenchuk, die Mutter des inhaftierten ukrainischen Filmemachers Jewhen Lavrenchuk, erzählte Radio Liberty in einem Kommentar am Montag, den 3. Januar, was ihr Sohn gemacht hat und wie er in Neapel gelandet ist.

Nach ihren Angaben hat sie zuletzt am 15. Dezember mit ihrem Sohn gesprochen. Sie stellte fest, dass ihr Sohn nicht nach Italien fuhr, sondern von Tel Aviv über Neapel nach Lwiw zurückkehrte.

„Er ist nicht absichtlich nach Italien geflogen, sondern von Tel Aviv nach Lwiw mit Anschluss in Neapel. Ich weiß, dass mein Sohn vom ukrainischen Konsulat unterstützt wird, es gibt einen italienischen Anwalt. Wie uns der Konsul mitteilte, ist Jewhen in Kampfeslaune. Ich hätte mir nicht vorstellen können, was mit meinem Sohn passiert ist“, fügt sie hinzu.

Iryna erzählte uns, dass Eugene in Lwiw aufgewachsen ist und in Moskau bei einem bekannten Regisseur, Roman Viktyuk aus Lwiw, studiert hat. Nach den Ateliers gründete er das Polnische Theater in Moskau und arbeitete dort, so die Mutter des Ukrainers. Im Jahr 2014 kehrte der Regisseur aus Protest gegen die Aggression des Putin-Regimes in die Ukraine zurück.

Iryna Lavrenchuk sagte, sie hoffe, dass Jewhen nicht an Russland ausgeliefert werde, wie Moskau darauf bestehe.

„Ich warte auf die Rückkehr meines Sohnes in die Ukraine, damit er nicht von Italien an Russland ausgeliefert wird“, sagte die Frau…