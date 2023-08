Nächtlicher Drohnenangriff auf der Krim: Der ukrainische Sicherheitsdienst meldet Dutzende getötete und verwundete Angreifer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum Samstag haben 17 ukrainische Drohnen einen Logistikstützpunkt der russischen Truppen in der Nähe von Jewpatorija auf der besetzten Krim angegriffen, wobei nach vorläufigen Angaben Dutzende Eindringlinge getötet oder verwundet wurden.

Quelle: Ukrainische Pravda-Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine, der den Angriff organisiert hat

Details: Die Quellen lieferten Details zu dem nächtlichen Drohnenangriff auf der besetzten Krim.

Demnach griffen 17 Drohnen einen Logistikstützpunkt der russischen Truppen in der Nähe von Jewpatorija an.

Anzeige: Die militärische Spionageabwehr des ukrainischen Sicherheitsdienstes arbeitete an der Zeltstadt der Angreifer, an Parkplätzen und Tankstellen.

Das Ausmaß des Schadens wird derzeit geklärt. Nach vorläufigen Angaben handelt es sich um Dutzende getötete und verwundete Angreifer und eine Menge beschädigter Ausrüstung.

Was zuvor geschah: Am Samstagabend gaben die so genannten „Behörden“ der besetzten Krim bekannt, dass Luftabwehrsysteme „über verschiedenen Gebieten“ in Betrieb seien.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete von einem Angriff durch 20 Drohnen. Nach Angaben der Angreifer gab es keine Verletzten oder Schäden.