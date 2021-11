In der Nähe von Kiew rammten "Drifter" einen Mast

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Lesniki, Region Kiew, kam es heute, am 16. November, zu einem von Driftern verursachten Unfall. Dies berichtet der Telegram-Kanal Kiev Operative.

„In Lesniki (Obukhov Bezirk) Jungs in einem BMW wurden in eine Kurve und auf dem Weg aus ihm heraus beschlossen, ein wenig driften, aber nicht – fuhr in eine Säule,“ – sagte in der Nachricht.

Es wird berichtet, dass zwei Personen nach dem Unfall aus dem Auto stiegen, die Nummernschilder entfernten und das Auto auf die Straße schoben. Anschließend flüchteten sie von der Unfallstelle.

Es wird klargestellt, dass ein Augenzeuge, der ein Video des Unfalls gemacht hat, diesen der Polizei gemeldet hat…