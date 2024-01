Nach dem Luftangriff haben die Invasoren die Einwohner von Rubischne gefiltert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren haben die Einwohner von Rubischne gefiltert, die unter dem russischen Luftangriff auf die Stadt am 8. Januar gelitten haben. Dies berichtete heute, am 10. Januar, das Zentrum für Nationalen Widerstand.

„Am 8. Januar warfen die Russen eine Luftbombe auf die ukrainische Stadt Rubischne (Region Luhansk), die vorübergehend vom Feind kontrolliert wird. Die örtliche Besatzungsverwaltung nutzte diese Situation, um zusätzliche Filtrationsmaßnahmen in der Stadt durchzuführen. So wurden mehr als 300 Menschen aus dem Bombardierungsgebiet vertrieben, deren Häuser von den Russen in ihrer Abwesenheit durchsucht wurden. Die Menschen wurden an provisorischen Punkten festgehalten, wo sie auch ihre Daten, Telefone und das Vorhandensein eines Passes der Russischen Föderation überprüften“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Eindringlinge nach den Durchsuchungen Menschen festnahmen, die der „Illoyalität“ verdächtigt wurden.

Erinnern Sie sich, dass die Fliegerbombe des russischen Flugzeugs auf die besetzte Stadt Rubischne in der Region Luhansk fiel. Der Pseudo-Chef des besetzten Teils der Region, Leonid Passetschnik, sprach von einer „außerplanmäßigen Konvergenz der Flugzeugmunition FAB-250“.

Kürzlich ist eine Rakete der russischen Invasoren, die auf das Territorium der Ukraine abgefeuert wurde, nicht geflogen und in dem Dorf Petropawlowka in der Region Woronesch der Russischen Föderation gelandet.