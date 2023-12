Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nachdem die Krim von den russischen Invasoren enteignet wurde, werden alle Spitzenbeamten, die Führungsentscheidungen zugunsten der Invasoren getroffen und ihren Amtseid verletzt haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Dies kündigte am Sonntag, den 10. Dezember, die ständige Vertreterin des Präsidenten der Ukraine auf der Krim Tamila Tasheva in einem Interview mit dem Portal Dron an.

„Das sind topchinovniki, die leitende Entscheidungen getroffen haben. Das sind diejenigen, die ihren Eid gebrochen haben: der gesamte Block der Strafverfolgungs- und Justizbehörden, das Militär. Eine Reihe von Propagandisten – dazu gibt es in der ukrainischen Gesetzgebung einen eigenen Artikel. Bei denjenigen, die an der Basis gearbeitet haben, überlegen wir noch, welche Art von Verantwortung sie tragen werden“, sagte Tasheva.

Tasheva wies darauf hin, dass viele Russen während der Besetzung auf die Krim gekommen waren. Sie betonte, dass sie alle „an dem Verbrechen der Kolonisierung des Territoriums beteiligt“ seien.

„Sie alle müssen das Territorium der Halbinsel bis zum Zeitpunkt der Befreiung verlassen. Andernfalls werden die ukrainischen Migrationsbehörden individuelle Entscheidungen über diese Personen treffen“, fügte die Post-Vertreterin hinzu.

Sie fügte hinzu, dass Kiew nicht alle, die auf der Krim geblieben sind, für schuldig hält, aber diejenigen, die schuldig sind, werden zur Rechenschaft gezogen.

„Jedes Übel muss bestraft werden, damit es sich nicht wiederholt“, betonte sie.

Verteidigungsminister Rustem sagte, die Ukraine bereite jetzt Entwicklungen vor, die dazu beitragen werden, die Besatzer zu zwingen, die Krim im nächsten Jahr zu verlassen.

