Die Nachfrage nach Elektroautos ist auf dem ukrainischen Markt leicht zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im September kauften die Ukrainer 4.289 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, das sind 0,2 % weniger als im September letzten Jahres.

Die ukrainische Autoflotte wurde im September mit 4.289 batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) aufgefüllt. Dies berichtet UkrAwtoProm am Dienstag, den 8. Oktober.

Damit ist die Nachfrage nach Elektroautos im Vergleich zum September 2023 um 0,2% gesunken.

Gleichzeitig lag der Anteil der Neuwagen an den BEV-Zulassungen bei 21% gegenüber 18% im letzten Jahr.

Der Großteil der in diesem Monat zugelassenen Elektrofahrzeuge waren Personenkraftwagen – 4157 Einheiten (neu – 870 Einheiten, gebraucht – 3287 Einheiten). Von den 132 gewerblichen Elektroautos waren nur 13 Autos neu.

Die fünf wichtigsten neuen Elektrofahrzeuge des Monats waren:

ZEEKR

VOLKSWAGEN

HONDA

BYD

NISSAN

NISSAN

TESLA

TESLA

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

001 – 109 Einheiten; *iD.4 – 103 Einheiten; *M-NV – 102 Einheiten; *Song Plus – 91 Einheiten; *Ariya – 74 Einheiten. Gleichzeitig sind die Top Fünf der in der Ukraine zum ersten Mal zugelassenen Elektroautos:Leaf – 440 Einheiten; *Model 3 – 325 Einheiten; *Model Y – 310 Einheiten; *e-Golf – 196 Einheiten; *Kona – 179 Einheiten. Insgesamt haben seit Jahresbeginn mehr als 39,9 Tausend Einheiten batteriebetriebener Kraftfahrzeuge ihre Erstzulassung in der Ukraine erhalten, davon: 20% neu und 80 gebraucht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im August mehr als 25,7 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen wurden.