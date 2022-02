Nachhaltige Geschäftsentwicklung AB InBev Efes Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos wurde aus Seuchengründen verständlicherweise in einem Online-Format abgehalten (auch wenn im Mai noch eine Offline-Veranstaltung geplant ist). Dennoch ist es ein interessanter Zufall, dass sich dieses Format als ein gewisses Spiegelbild der industriellen Revolution 4 (IR4) herausstellte, die im Mittelpunkt des Forums stand. Tatsächlich existiert und entwickelt sich IR4 nicht allein, sondern beispielsweise parallel zum Trend der „Transformation zum Stakeholder-Kapitalismus“ (TSC), bei dem es darum geht, dass Unternehmen in enger Interaktion mit einem breiten Spektrum von Stakeholdern existieren und sich entwickeln.