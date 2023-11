Selenskyj und Sandu ehren das Andenken an die Gefallenen der Revolution der Menschenwürde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die First Lady Olena Zelenskaia haben das Andenken an diejenigen geehrt, die während der Revolution der Würde gestorben sind. Gemeinsam mit ihnen nahm auch der moldawische Präsident Maia Sandu an der Veranstaltung teil, wie der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Dienstag, den 21. November, mitteilte.

„Wladimir und Elena Selenskyj stellten gemeinsam mit Maia Sandu Lampen am Kreuz in der Allee der Helden der Himmlischen Hundert in Kiew auf. Die Anwesenden ehrten auch das Andenken der gefallenen Aktivisten an ihren Porträts. Zu Ehren der gefallenen Teilnehmer der Revolution der Würde wurden Glocken geläutet“, heißt es in der Erklärung.