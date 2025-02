Nachrichten für den 13. Februar: Medikamente sollen billiger werden, die Regierung wird aufgefordert, die Daten über den Untergrund freizugeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen? Metinvest: Im Jahr 2024 geht die Produktion von Metinvest an Kohlekonzentrat im Vergleich zu 2023 um 22% auf 4,2 Millionen Tonnen zurück. Über die Nationalbank der Ukraine: Die Nationalbank der Ukraine wird keinen außergerichtlichen Zugriff staatlicher Stellen auf das Bankgeheimnis der Ukrainer akzeptieren. Die NBU wird möglicherweise in ein bis zwei Monaten das Limit von 150.000 Hrywnja für Überweisungen von Karte zu Karte aufheben. Über Medikamente: Ab dem 1. März 2025 wird die Ukraine die Regeln für die Preisgestaltung von Medikamenten ändern. Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat einen Beschluss gefasst, der Medikamente für die Bevölkerung erschwinglicher machen soll. Zum Untergrund: Die European Business Association hat das Ministerkabinett aufgefordert, Informationen über Bodenschätze in der Ukraine freizugeben. Exklusive EP Die ukrainische Nationalbank versucht, die Inflation „auszugleichen“. Wie wird sich das auf den Wechselkurs auswirken? Die Nationalbank versucht, die Inflation, die bereits die Rendite der Hrywnja-Einlagen übersteigt, mit Hilfe der Wechselkurspolitik einzudämmen. Wie wird sich dies auf den Wert des Dollars auswirken?