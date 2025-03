Nachrichten am 18. März: ein Manager für das Gewerkschaftshaus, ein tödlicher Schlag für das Werk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben wir heute gesprochen? Über das berühmte Gewerkschaftshaus: Die Nationale Agentur für die Verwertung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) hat einen Verwalter für das Gewerkschaftshaus am Unabhängigkeitsplatz 2 in Kiew ausgewählt. Der Gewinner ist das Konsortium der Verwaltungsgesellschaft KAMPARITET. Über den russischen Streik: In der Nacht des 17. März wurde eine Ölraffinerie in Merefa, die der in Charkiw ansässigen Investment- und Industriegruppe AES Group gehört, von feindlichen Drohnen angegriffen. Zu den Ausgaben: Die Ausgaben des allgemeinen Fonds des ukrainischen Staatshaushalts beliefen sich im Februar 2025 auf 324 Milliarden Hrywnja und in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt auf 538 Milliarden Hrywnja, das sind 26,7% mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Über Yanchuk: Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) hat „die Situation analysiert, die sich im Zusammenhang mit der Geschäftsreise des Leiters des NSSMC-Büros, Mykhailo Yanchuk,“ zu einer Konferenz in Finnland im Januar 2025 entwickelt hat, und „keine Anzeichen für eine Verletzung der Arbeitsdisziplin oder andere Verstöße in Yanchuks Handlungen gefunden.“ Exklusive EP Atom wird repariert, Ukraine erwartet Stromengpässe. Müssen wir uns vor Stromausfällen fürchten? Energoatom beginnt mit der Reparatur von Atomkraftwerken. Wird dies zu Stromausfällen führen?