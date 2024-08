In der Nacht des 19. August schoss die Luftwaffe alle 11 Angriffsdrohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 19. August 2024 startete Russland elf Shahed-Angriffsdrohnen aus Richtung Kursk und Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation. Die ukrainische Luftwaffe schoss alle 11 Drohnen ab

Dies teilte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine mit.

Während der Luftschlacht schossen mobile Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte, Flugabwehrraketeneinheiten, Luftfahrt- und luftgestützte elektronische Kriegsführungseinheiten der Luftwaffe alle Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Tscherkassy, Winnyzja, Kyjw, Dnipro, Charkiw, Sumy und Donezk ab.

In der Region Tscherkassy wurde wegen der ‚Schachfiguren‘ ein Luftangriffsalarm ausgerufen. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung in Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, sagte, das Militär der Vostok-Militärgruppe habe zwei Drohnen der russischen Armee abgeschossen: eine Aufklärungsdrohne und eine Shahed.

In der Nacht zum 15. August schoss die ukrainische Luftverteidigung alle 29 von Russland abgeschossenen Drohnen ab. In der Nacht zum 16. August – 5 von 5 Angriffsdrohnen. am 17. August zerstörte die Luftwaffe alle 17 von der russischen Armee abgeschossenen Drohnen und am 18. August – 8 Shaheds und 5 Raketen, darunter 2 ballistische KN-23-Raketen und 3 Marschflugkörper (Typ noch zu bestimmen). Eine Iskander-Rakete und 2 Ch-59-Raketen wurden nicht abgeschossen.