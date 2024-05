In der Nacht zum 5. Mai hat die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine 23 von 24 russischen Drohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 5. Mai 2024 zerstörte die Luftwaffe 23 Angriffsdrohnen in den Regionen Charkiw, Cherson und Dnipro, sagte Kommandant Mykola Oleshchuk

In der Nacht zum 5. Mai haben die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte 23 von 24 russischen Angriffsdrohnen des Typs Shahed-131/136 zerstört.

Dies gab der Kommandeur der Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleshchuk, bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen das Territorium der Ukraine aus nördlichen und südlichen Richtungen angegriffen haben, insbesondere aus der Region Kursk und Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim.

„Der feindliche Luftangriff wurde von Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe und mobilen Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt. Als Ergebnis der Kampfhandlungen wurden 23 Angriffsdrohnen in den Regionen Charkiw, Cherson und Dnipro zerstört“, heißt es in der Erklärung.

In Charkiw wurde in der Nacht zum 5. Mai mindestens eine Person durch einen „Shahed“-Treffer im privaten Sektor verletzt. Auch in Dnipro waren in der Nacht Explosionen zu hören.