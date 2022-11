Naftohas hat zusätzliches Gas aus den USA angefordert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Chernyshev, Leiter der National Joint Stock Company Naftohas-Ukraine, hat sich an die US Agency for International Development (USAID) gewandt, um die Herkunft des Winters zu erfahren. Diese Erklärung gab er am Montagabend, den 29. November, auf Facebook ab.

„Ich setze die Zusammenarbeit mit der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) in einer neuen Rolle fort – ich hatte ein Treffen mit Erin McKee, der Leiterin von USAID – US-Behörde für internationale Entwicklung in Europa und Asien. Der Schlüssel ist die zusätzliche Gasmenge, die benötigt wird, um die Heizperiode zu überstehen“, sagte Tschernyschew.

Die Frage der Versorgung mit Methanol, Gaskompressoren, Dieselgeneratoren und Gasproduktionsanlagen wurde ebenfalls angesprochen…