Name des im Donbass getöteten Soldaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Soldat Oleksiy Strizhak ist durch den Beschuss der Separatisten im Donbass getötet worden. Dies berichtete die Gebietskörperschaft der Stadt Selenodolsk am Donnerstag, den 30. September.

„Am 30. September starb ein 1982 geborener Soldat, Alexey Strizhak, bei der Verteidigung seines Heimatlandes in der OOS-Zone. Alexejs Herz blieb stehen. Aber Helden sterben nicht! Sie werden so lange leben, wie wir uns an sie erinnern“, heißt es in der Botschaft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass einige Tage zuvor ein Soldat aus der Region Charkiw im Donbass getötet wurde.

In den vergangenen 24 Stunden wurden im Donbass sieben Bombardierungen verzeichnet. Unter den ukrainischen Militärangehörigen gab es keine Opfer.