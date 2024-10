Russische Angreifer haben einen gezielten Angriff auf eine Getreidehalle in der Region Charkiw verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Die Russen haben einen Getreidespeicher in der Nähe von Chuhuiv in der Region Charkiw angegriffen und alle Vorräte, darunter Tonnen von Getreide, in einem Feuer zerstört.

„Wieder wird Getreide vernichtet – in der Nähe von Chuhuiv haben die Russen einen Hangar angegriffen. Tonnen von Getreide sind in einem Großbrand verbrannt, und wir berechnen derzeit den Schaden. Es handelte sich um Weizen, Sonnenblumenkerne und Mais. Die Ernte gehörte verschiedenen Landwirten und war in Malynivka gelagert“, sagte Serhij Bolvinov, stellvertretender Leiter der Hauptdirektion der Nationalen Polizei in der Region Charkiw und Leiter der Ermittlungsabteilung, auf Facebook.

Sprengstoffexperten zufolge hat der Feind mit einem S-300 Luftabwehrsystem zugeschlagen, so Bolvinov.

READ MORE: Ukrainische Getreidepreise steigen nach Angriffen auf ausländische Schiffe

„Es war der Raketeneinschlag, der den Hangar in Brand gesetzt hat, er ist völlig zerstört“, sagte er.