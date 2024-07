Der neu ernannte ukrainische Botschafter in der Tschechischen Republik Zvarych wird seine diplomatische Mission am 2. Juli beginnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 21. Juni entließ Präsident Wolodymyr Selenskyj Wassyl Zvarych von seinem Posten als Botschafter der Ukraine in Polen und ernannte ihn zum Leiter der außenpolitischen Mission der Ukraine in der Tschechischen Republik

Der neue Leiter der ukrainischen Botschaft in der Tschechischen Republik, Wassyl Zvarych, wird am Dienstag, den 2. Juli, offiziell seine diplomatische Mission in dem Land beginnen.

Dies berichtet die Zeitung Ceske Noviny unter Berufung auf die Kommunikationsabteilung des tschechischen Präsidentenbüros.

Es wird darauf hingewiesen, dass Präsident Petr Pavel die Beglaubigungsschreiben von Zvarych sowie die der neuen Botschafter von Spanien, Indien und Sambia entgegennehmen wird.

Die ukrainische Botschaft in der Tschechischen Republik ist seit Juli 2022 ohne Leiter, als Jewhen Perebyinos von diesem Posten entlassen wurde. Sein Nachfolger ist derzeit der stellvertretende Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba.

Zvarych war seit 2022 als Botschafter in Warschau tätig, hatte aber in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Positionen in der Botschaft in Polen gearbeitet. Er war auch an den ukrainischen Botschaften in den Vereinigten Staaten und der Türkei tätig.