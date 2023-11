Ein neuer Wirbelsturm kommt in die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Zyklon, der am 26. und 27. November in einer Reihe von Regionen Schneefälle und Schneestürme verursacht hat, verlässt das Gebiet der Ukraine. Am Dienstag, den 28. November, wird sich jedoch am Abend ein neuer Zyklon aus dem Südwesten bewegen, der fast in der gesamten Ukraine Niederschläge bringen wird. Darüber berichtet der staatliche Notdienst.

„Am Mittwoch erwarten wir Niederschläge fast auf dem gesamten Gebiet der Ukraine. Der Zyklon wird ein großes Gebiet abdecken, aber die Niederschläge werden in verschiedenen Phasen auftreten. Zum Beispiel wird es in den westlichen Regionen überwiegend schneien und die Lufttemperatur wird Tag und Nacht 0-6 Grad Frost betragen. In den nördlichen Regionen, Winnyzja, Tscherkassy, Poltawa und Charkiw wird es nassen Schnee geben, und im Süden und Südosten – Regen“, sagte die Leiterin des Pressedienstes des Ukrhydrometcenters Natalija Ptukha bei einem Briefing im Media Centre Ukraine.

In Kiew kann es Regen und nassen Schnee geben. Ein deutlicher Temperaturrückgang wird in nächster Zeit nicht erwartet. Im Süden kann sich die Luft auf bis zu +10° erwärmen.

Wir erinnern daran, dass in der Region Odessa 13 Menschen durch das schlechte Wetter zu Schaden gekommen sind. Acht Bewohner der Region erlitten eine Unterkühlung, fünf weitere wurden durch umstürzende Bäume verletzt.