Nichts ist wichtiger als die Unterstützung der Ukraine - Tusk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat gesagt, dass es für ihn sehr wichtig ist, das Gefühl zu vermitteln, dass Polen der zuverlässigste und stabilste Verbündete der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression ist. Dies geht aus einer Nachricht auf der Seite des Büros des Ministerpräsidents im sozialen Netzwerk X hervor.

Tusk betonte auch, dass es nichts Wichtigeres gibt, als die Ukraine bei ihren militärischen Bemühungen gegen die russische Aggression zu unterstützen. „Das steht absolut an erster Stelle“, erklärte der Politiker.

„Wir haben eine Menge bilateraler Themen zu besprechen, Interessen. Es gibt einige Interessenkonflikte, das wissen wir sehr gut und wir werden darüber sprechen, nicht nur im Geiste der Freundschaft, was offensichtlich ist, sondern mit der Einstellung, diese Probleme so schnell wie möglich zu lösen und sie nicht fortzusetzen oder zu vergrößern“, sagte der polnische Ministerpräsident.

Wir erinnern uns: Tusk ist am Morgen in Kiew eingetroffen. Dies ist die erste offizielle Geschäftsreise des Politikers in die Ukraine seit seiner Ernennung Ende 2023. Tusk wird sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal treffen.

Polens neue Regierung prüft Möglichkeiten, die Produktion von Munition und militärischer Ausrüstung zu erhöhen und arbeitet gleichzeitig an einem neuen Hilfspaket für die Ukraine.