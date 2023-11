H&M nimmt seine Arbeit in der Ukraine ab morgen wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ab dem 9. November wird das H&M-Geschäft in der Ukraine seine Arbeit wieder aufnehmen, und zwar im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Lavina Mall in Kiew. Diese Information wurde in dem Einkaufs- und Unterhaltungszentrum bestätigt, schreibt Ukrinform.

„Morgen wird das Geschäft seine Arbeit in unserem Einkaufszentrum wieder aufnehmen“, hieß es in dem Einkaufszentrum.

In der Hauptstadt verbreiteten Telegram-Kanäle Fotos mit Werbeschildern. Darauf steht: „Wir freuen uns darauf, Sie ab dem 9. November zu sehen“.

Über die Arbeit der H&M-Läden in anderen Einkaufszentren ist noch nichts bekannt.

Wir erinnern daran, dass die schwedische H&M-Gruppe ihre Geschäfte in der Ukraine ab dem 24. Februar 2022 vorübergehend geschlossen hat, als die Invasion in der Russischen Föderation begann. Das Unternehmen kündigte an, dass es plant, die meisten seiner Geschäfte in der Ukraine ab November dieses Jahres schrittweise wieder zu öffnen.

Das schwedische Unternehmen Hennes&Mauritz AB (H&M), Eigentümer der zweitgrößten Bekleidungskette Europas, eröffnete 2018 sein erstes Geschäft in der Ukraine. Zu Beginn der groß angelegten Invasion verfügte das H&M-Netzwerk in der Ukraine über acht Filialen: fünf in Kiew, je eine in Odessa, Charkiw und Lwiw.