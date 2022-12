Norwegen hat eine Preisobergrenze für russisches Öl verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Norwegen hat als Teil der Sanktionen eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Rohöl verhängt. Dies wurde am Donnerstag, den 8. Dezember, auf der Website des russischen Außenministeriums bekannt gegeben.

Die Maßnahme zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus Rohölverkäufen an Drittländer zu verringern und seine Möglichkeiten zur Finanzierung des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine einzuschränken, hieß es.

„Norwegen steht bei den Sanktionen gegen Russland an der Seite der Europäischen Union und anderer Unterstützer, um den Druck auf die Regierung des Landes und seine Verbündeten aufrechtzuerhalten“, sagte Außenministerin Anniken Huitfeldt.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass bereits am 5. Dezember ein Verbot der Einfuhr, des Kaufs und der Durchfuhr von russischem Öl durch Norwegen in die EU und in Drittländer in Kraft getreten war.