Im Osten der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen

Der Alarm wurde für die Regionen Donezk und Charkiw ausgerufen. Dies meldet am Montag, den 6. November, die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Donezk, Charkiw Regionen – die Bedrohung durch den Einsatz ballistischer Waffen!“, warnen die Militärs.

Wie von Überwachungskanälen berichtet, wurde in der Nähe von Charkiw die Bewegung einer feindlichen Aufklärungsdrohne aufgezeichnet.

Beachten Sie, dass Sie sich im Falle eines Alarms in den nächstgelegenen Schutzraum begeben oder die Regeln der zwei Wände beachten sollten.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 5. November in Odessa Explosionen zu hören waren. In der Nacht haben die Russen die Stadt erneut angegriffen.

Insbesondere gab es Treffer im Stadtzentrum, wo die Druckwelle mehrere mehrstöckige Wohngebäude und ein Museum beschädigte.

Acht Menschen wurden durch den Beschuss verwundet.

