​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Neben dem Hauptverhandlungsteam sind auch politische Berater aus anderen Ländern an den Konsultationen zwischen der Ukraine und Russland zur Erreichung des Friedens beteiligt. Dies berichtete Mykhaylo Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes, in einem Interview mit der BBC am Montag, 21. März.

Ihm zufolge wurden Vertreter der Länder, die als Sicherheitsgaranten für die Ukraine in Frage kommen, in den Prozess einbezogen. Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, steht mit ihnen in Kontakt.

„Das ist kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, das ist ein Krieg zwischen der gesamten zivilisierten Welt“, erklärte Podoljak.

Der Berater sagte, dass die juristischen Teams alle Entwicklungen prüfen und die Beraterteams analysieren, ob die ukrainische Gesellschaft die Vorschläge der Regierung akzeptieren wird. Andernfalls werde Kiew nicht in der Lage sein, die Arbeiten in allgemeine Sicherheitsgarantien umzusetzen, so der Minister.

Podoljak sagte, dass solche beratenden Gruppen nur auf Seiten Kiews arbeiten.

„Die Russische Föderation hat ein anderes Konzept, dort kann jede Entscheidung getroffen und der Gesellschaft durch Propaganda aufgezwungen werden“, sagte er.