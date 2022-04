Podoljak hat von Panik in der russischen Elite gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, sprach am Freitag, den 8. April, über drei Phänomene, die in letzter Zeit in der russischen Elite zu beobachten sind und die seiner Meinung nach auf eine Panik hinweisen.

„Erstens tauchen immer häufiger seltsame und unverblümte Äußerungen von russischen Spitzenbeamten gegenüber ausländischen Journalisten auf. So wie die nächtlichen „Enthüllungen“ von Kreml-Pressesprecher Peskow, der die enormen Verluste der russischen Armee in der Ukraine „ohne weiteres“ zugab. Und dass bei der Sonderaktion etwas Merkwürdiges vor sich geht“, schrieb Podoljak.

Als zweites Phänomen bezeichnete er alle neuen Rücktrittserklärungen von Ministern, die es jedoch nicht eilig haben, zufrieden zu sein. Podoljak erinnerte an die Versuche der Leiter der Zentralbank, des Finanzministeriums, des Innenministeriums und des Landwirtschaftsministeriums, „das russische Kriegsschiff zu verlassen“.

Als drittes Phänomen, das auf die wachsende Panik hinweist, bezeichnete Podoljak die täglichen Telefonkonferenzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats.

„Erst erweitert, dann verengt. Viele Stunden lang. Zum Aufpumpen und Unterwerfen“, schrieb Podoljak.

Er fügte hinzu, dass es parallel dazu „verrückte Propagandisten gibt, die sich praktisch im Streubesitz befinden“, die ihre eigenen Bürger weiterhin mit anti-ukrainischem Hass vollpumpen und Thesen verbreiten, die, wenn nötig, „bis zum letzten Russen“ gehen…