Präsident Selenskyj hat Gesetzesentwürfe unterzeichnet, die die zoll- und mehrwertsteuerfreie Einfuhr von Generatoren und Batterien in die Ukraine ermöglichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die von Selenskyj unterzeichneten Gesetzentwürfe Nr. 11259 und Nr. 11258 enthalten Änderungen, die die Einfuhr von Energiegeräten von Zöllen und Mehrwertsteuer befreien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zwei Gesetzesentwürfe über die Abschaffung von Steuern und Zöllen auf die Einfuhr von Waren, die für die Herstellung oder Reparatur von mechanisierten Entminungsmaschinen benötigt werden, unterzeichnet.

Die vom Präsidenten unterzeichneten Karten der jeweiligen Gesetzesentwürfe Nr. 11259 und Nr. 11258 wurden auf der Website des Parlaments veröffentlicht.

Am 16. Juli nahm die Werchowna Rada beide Dokumente als Ganzes an. Nach Angaben von Jaroslaw Schelesnjak, Mitglied des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, enthalten die Gesetzesentwürfe auch Änderungen, die die Einfuhr von Energieausrüstungen in die Ukraine von Zöllen und der Mehrwertsteuer (VAT) befreien.

Dazu gehören:

*

Ausrüstung für elektrische Generatoren; * Ausrüstung für Wind- und Solarenergie; * Batterien (mit Ausnahme von Batterien mit geringem Stromverbrauch). Die Einfuhr von Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, taktischen Kopfhörern für spezielle militärische Zwecke und einigen Komponenten für die Herstellung und Reparatur von Minenräumgeräten wurde ebenfalls von Steuern und Zöllen befreit.

Dieses Gesetz wird am Samstag, den 27. Juli, in Kraft treten, aber die Regierung wird noch einen Monat Zeit haben, um den für seine Umsetzung erforderlichen Rechtsrahmen zu entwickeln. Danach wird es möglich sein, die Ausrüstung zoll- und mehrwertsteuerfrei in die Ukraine einzuführen.