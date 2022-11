Das Präsidialamt hat dazu aufgerufen, den Luftraum über der Ukraine zu schließen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, forderte Europa auf, den Luftraum über der Ukraine zu schließen, da die russische Aggression eine Gefahr für die Grenzländer darstelle.

„Nur Russland ist für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Nur Russland ist für massive Raketenangriffe verantwortlich. Für die in die Höhe schießenden Risiken für die Grenzländer – wieder nur Russland. Sie brauchen nicht nach Ausreden zu suchen und wichtige Entscheidungen aufzuschieben. In Europa ist es an der Zeit, den „Himmel über der Ukraine zu schließen“. Auch um seiner eigenen Sicherheit willen“, bemerkte er…