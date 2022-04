Das Präsidialamt hat auf Putins Erklärung zu den Verhandlungen geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Mitglied der ukrainischen Delegation bei den Verhandlungen mit Russland, Mykhaylo Podoljak, kommentierte die Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Verhandlungen seien festgefahren.

„Die Verhandlungen gestalten sich äußerst schwierig. Online in den Arbeitsuntergruppen. Aber sie machen weiter. Es liegt auf der Hand, dass der emotionale Hintergrund im Verhandlungsprozess heute schwierig ist. Es ist klar, dass die ukrainische Delegation ausschließlich in einem pro-ukrainischen und transparenten Rahmen arbeitet. Es ist auch klar, dass die russische Seite an ihrer traditionellen Taktik festhält, den Verhandlungsprozess öffentlich unter Druck zu setzen, auch durch bestimmte öffentliche Erklärungen“, sagte Podoljak.

Zuvor hatte Putin erklärt, die Verhandlungen seien nach dem Treffen der Delegationen in Istanbul ins Stocken geraten…