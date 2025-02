Die PrivatBank hat vor möglichen Verzögerungen bei Kartentransaktionen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Die PrivatBank warnt ihre Kunden vor möglichen Verzögerungen bei Kartentransaktionen. Technische Updates können den Betrieb vorübergehend beeinträchtigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina mit Bezug auf die PrivatBank.

„Die PrivatBank teilt mit, dass sie ab dem 22. Februar 2025, von 00:00 bis 10:00 Uhr, im Rahmen der Serviceverbesserung technische Aktualisierungen durchführen wird.

Dabei kann es vorübergehend zu Schwierigkeiten beim Betrieb von Privat24 for Business kommen, insbesondere bei Kartentransaktionen.

Foto: Screenshot aus der PrivatBank-App

„Es ist nichts kaputt, aber wir verbessern unsere Dienstleistungen“, so die Bank in ihrer App.

Unterbrechungen im Betrieb von Privat24

Am Abend des 18. November 2024 traten bei der mobilen App und der Website von Privat24 technische Probleme auf. Nutzer berichteten, dass sie sich weder per Telefon noch per PC einloggen konnten.

Die PrivatBank erklärte, dass dies auf technische Arbeiten zurückzuführen sei. Experten arbeiten bereits an der Behebung der Probleme und empfehlen, die Transaktionen zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.