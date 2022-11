Die "Google-Steuer" brachte mehr als 4 Mrd. ein - Hetmanzew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Erklärung der sogenannten „Google-Steuer“ für das dritte Quartal 2022 ist abgeschlossen. Nach den Ergebnissen wird der Staatshaushalt der Ukraine fast 40 Millionen Dollar oder 1,5 Milliarden Hrywnja erhalten, sagte der Leiter des Werchowna-Rada-Ausschusses für Finanzen und Steuerpolitik Daniel Hetmanzew auf seiner Facebook-Seite am Freitag, 11. August.

„Die größten Beträge wurden an Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited gezahlt“, schrieb er.

Hetmanzew fügte hinzu, dass internationale Unternehmen im Jahr 2022 bereits insgesamt 4,129 Mrd. Hrywnja an Mehrwertsteuer auf Transaktionen im Zusammenhang mit der Erbringung elektronischer Dienstleistungen an Privatpersonen im Zollgebiet der Ukraine an den Staatshaushalt gezahlt haben…