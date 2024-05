Putin im Informationsaquarium - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wladimir Putin sollte „in die Schranken gewiesen werden“, denn er wird vor der Ukraine nicht Halt machen, sagte der Präsident.

Der russische Staatschef Wladimir Putin befindet sich im Informationsaquarium und hat nicht die Absicht, in seinem aggressiven Krieg gegen die Ukraine aufzuhören. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Briefing nach Gesprächen mit der Chefin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola am Donnerstag, den 9. Mai in Kiew.

„Wir müssen die Ukraine schützen. Es geht um unsere Zukunft und unsere Unabhängigkeit. Putin wird nicht aufhören. Er lebt in diesem Informations-Fischglas, in dieser Welt, die von seinen Sonderdiensten aufgebaut wurde“, erklärte er.

Laut Selenskyj muss Putin „in die Schranken gewiesen“ werden, denn er wird in der Ukraine nicht aufhören. Deshalb ist neben der militärischen auch eine politische Komponente notwendig, um Russland zu besiegen. Eine davon wird der Friedensgipfel in der Schweiz am 15. und 16. Juni sein.

Deshalb, so sagte er, „brauchen wir eine absolut klare Position jedes Staates, jedes Führers, jeder internationalen Organisation, um am Friedensgipfel teilzunehmen, um unsere gemeinsamen Friedensbemühungen zu unterstützen.“

