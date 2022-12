Putin weiß nicht, wie er Versäumnisse im Krieg rechtfertigen soll - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, seine jährliche Ansprache vor der Föderalversammlung zu verschieben, zeigt, dass er angesichts der wachsenden Kritik am Einmarsch in der Ukraine unsicher ist, ob er den russischen Informationsraum gestalten kann. Dies berichtet das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) in einem Bericht vom 14. Dezember.

Darin heißt es, dass der Abzug der russischen Truppen aus der Region Kiew und der Nordukraine im April 2022 wahrscheinlich die Pläne des russischen Führers durchkreuzt hat, in seiner Rede vor der Bundesversammlung den Sieg zu verkünden, wie er es 2014 nach der Annexion der Krim getan hat.

„Möglicherweise wartet Putin immer noch darauf, im Jahr 2023 eine große Siegesrede zu halten oder den Moment hinauszuzögern, an dem er zugeben muss, dass Russland seine oft wiederholten maximalistischen Ziele in der Ukraine nicht erreichen kann“, so die Analysten.

Ihrer Ansicht nach mag der Erfolg in der Ukraine dem russischen Präsidenten erlaubt haben, die Aufmerksamkeit von den menschlichen und finanziellen Verlusten abzulenken, wie er es 2014 getan hat, aber die russische Armee hat seit der Besetzung von Lyssytschansk Anfang Juli keine bedeutenden Siege mehr errungen.

„Putin sagte seine jährliche Pressekonferenz mit der russischen Öffentlichkeit ab, wahrscheinlich in dem Versuch, die Beantwortung von Fragen über russische militärische Misserfolge zu vermeiden… Putin scheint zunehmend zu einer vorbereiteten, aufgezeichneten Rede überzugehen … und versuchen, das Risiko zu vermeiden, schwierige Fragen beantworten zu müssen“, so die Schlussfolgerung des ISW…