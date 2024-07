Die Rada hat auf die Initiative zum Stromvertriebstarif reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Aufhebung der Verteilung auf Klassen von Stromverbrauchern wird einen erheblichen Anstieg der Kosten in der Branche zur Folge haben und die Produktion unrentabel machen, so der Parlamentsausschuss.

Der Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung befasste sich in der Sitzung mit der Frage der Vereinheitlichung des Tarifs für die Verteilung von Strom, die vorgeschlagen wird, um die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsunternehmen durchführt, durchzuführen (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsunternehmen durchführt). Darüber berichtet TSN.

Die Volksabgeordneten kamen zu dem Schluss, dass eine solche Entscheidung schwerwiegende negative Folgen für die Industrie und die Wirtschaft der Ukraine insgesamt haben könnte, insbesondere zum Verlust von Arbeitsplätzen und zum Rückgang der Produktion führen wird. Daher lud das Komitee den Leiter der Nationalen Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt, Valery Tarasyuk, und den Energieminister Herman Haluschtschenko zu seiner Sitzung ein, um ihre Position zu diesem Thema zu erfahren.