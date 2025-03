In Sumy waren Explosionen zu hören, ein Teil der Stadt war ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Besatzungsarmee hat Angriffsdrohnen auf dem Territorium der Ukraine gestartet. Eine Reihe von Explosionen war in Sumy zu hören.

In Sumy waren am Dienstag, in der Nacht zum 4. März Explosionen zu hören, in einigen Teilen der Stadt verschwand danach das Licht. Dies wird von Journalisten Suspilne Sumy berichtet.

Es wird angegeben, dass die ersten Explosionen während des Luftalarms um etwa 00.30 Uhr stattfanden.

Anschließend, so die Publikation weiter, verschwand in einigen Bereichen der Stadt das Licht.

Gegen 1:00 Uhr morgens berichtete Suspilne Sumi erneut über Explosionen.

Später gab es Informationen, dass eine russische Drohne eine der Polikliniken der Stadt getroffen hat.

„In Sumy hat „shahed“ die Poliklinik getroffen. In einem Teil der Stadt ist der Strom ausgefallen, sagte der amtierende Bürgermeister Kobzar“, berichten Journalisten.

Beachten Sie, dass die Russische Föderation die Ukraine mit Drohnen angreift. Der Luftalarm wird im Osten des Landes ausgelöst.

Erinnern Sie sich, dass die Russen Odessa massiv mit Angriffsdrohnen angegriffen haben. Die Energieinfrastruktur wurde beschädigt, Menschen wurden verletzt.

Rettungskräfte zeigten Fotos von den Folgen des russischen Angriffs auf Odessa