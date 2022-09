Die Rada hat den Termin für die Beratung des Haushalts 2023 bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada beabsichtigt, den Entwurf des Staatshaushalts 2023 in erster Lesung am 6. Oktober zu beraten, sagte der Vorsitzende der Fraktion der Diener des Volkes, David Arachamija, am Donnerstag, den 29. September.

„Wir werden den Haushalt bereits am 6. Oktober beraten. Und dort ist der gesamte Haushalt eigentlich für Krieg und Verteidigung vorgesehen. Im Grunde ist alles für die Verteidigung, so könnte man sagen“, bemerkte der Abgeordnete.

Arachamija sagte auch, dass 12,4 Milliarden Dollar an US-Finanzhilfe für die Beschaffung von Waffen bereitgestellt werden.

„Wir erwarten, dass es morgen eine Abstimmung (im Kongress) zu diesem Thema geben wird… Der größte Teil dieser Mittel wird für Waffen verwendet… Etwa 85% dieser Mittel werden für die Beschaffung von Waffen verwendet werden. Und der Rest wird direkt in unseren Haushalt fließen… Wir haben ein großes Haushaltsdefizit“, erklärte der Abgeordnete…