In der Region Charkiw brannte ein Haus als Folge des Beschusses

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 30. Oktober beschossen russische Truppen Siedlungen im Bezirk Kupjansk der Region Charkiw, es gab Schäden. Und am Tag zuvor brach in Kupjansk infolge eines feindlichen Angriffs ein Feuer aus, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow.

Er stellte fest, dass der Feind gegen Mitternacht das Dorf Nowooosinowo im Bezirk Kupjansk mit Artillerie angriff, ein Privathaus und eine Garage wurden beschädigt. Und gegen 02:00 Uhr geriet das Dorf Kupjansk-Uzlovoy unter Beschuss, auch dort wurde ein Wohnhaus zerstört.

Beide Angriffe fanden ohne Verletzte statt.

Am Sonntag, den 29. Oktober, gerieten durch den Angriff der RF in Kupjansk ein privates Wohnhaus und eine Garage auf einer Gesamtfläche von etwa 500 Quadratmetern in Brand. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten.

Ebenfalls unter Beschuss der Angreifer standen: Dwurechnaja, Sinkowka, Petropawlowka, Iwanowka, Kislowka, Berestowo des Bezirks Kupjansk und andere Siedlungen.

