In der Region Cherson brechen Eindringlinge in Häuser ein, in denen sich Schulkinder aufhalten - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Gebietskörperschaft Mirny in der Region Cherson sind Eindringlinge in Häuser eingebrochen, in denen sich schulpflichtige Kinder aufhalten, um zu überprüfen, ob sie mit Hilfe von Geräten in ukrainischen Schulen online lernen. Das sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewytsch, am Sonntag, dem 20. November.

Ihm zufolge brachen die Angreifer verschlossene Tore auf, um in den Hof zu gelangen, und traten die Türen von Häusern ein.

„Auf diese Weise überprüften sie, ob Kinder in ukrainischen Schulen mit Hilfe von Geräten online lernen“, sagte Januschewytsch.

Er betonte, dass die Feinde weiterhin Zivilisten einschüchtern und die Rechte von Kindern verletzen…