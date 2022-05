In der Region Cherson haben die Bewohner den Dorfvorsteher entführt - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Terroristen haben den für seine pro-ukrainische Haltung bekannten Nikolaj Kuriwtschak in dem Dorf Zmiyivka in der Region Cherson entführt. Dies teilte Ihor Iosipenko, Mitglied des Regionalrats von Cherson, am Samstag, den 30. April, mit.

Auf der Facebook-Seite von Berislav News wird berichtet, dass ein Konvoi von Insassen in das Dorf gefahren ist und Durchsuchungen in Privathäusern durchgeführt hat. Sie versuchten vor allem, die ukrainische Flagge zu entfernen.

„Sie schnitten ein Seil durch und versuchten, die ukrainische Flagge vom Fahnenmast zu reißen. Sie rüttelten etwa 15 Minuten lang am Fahnenmast, und die Flagge hing weiterhin an ihrem Platz. Nachdem es den Orks nicht gelungen war, die ukrainische Flagge zu ergreifen, fuhren sie weiter“, heißt es in dem Bericht.

Derzeit gibt es keinen Kontakt zu dem entführten Anführer…