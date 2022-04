In der Region Cherson gab es Kundgebungen gegen die Russische Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson versammelten sich am Sonntag, den 10. April, Einwohner zu einer friedlichen Kundgebung auf dem Platz in der Nähe des Kinos und der Konzerthalle Yubileyny, die jedoch vom russischen Militär aufgelöst wurde, wie Suspilne berichtete.

Nach Angaben von Suspilne-Korrespondenten waren im Stadtzentrum Schüsse aus Richtung Yubileyniy zu hören. Das russische Militär hat wahrscheinlich Waffen eingesetzt, um die Zivilisten zu vertreiben. Ob es Verletzte oder Festgenommene gab, ist nicht bekannt.

In Novaya Kachowka, Region Cherson, versuchten die Besetzer, eine pro-russische Kundgebung abzuhalten. Mehrere Männer mit russischen Fahnen kamen auf den Platz im Stadtzentrum. die „Demonstranten“ mit russischen Fahnen wurden mit Bussen zum Platz in Nowaja Kachowka gebracht, und die „Kundgebung“ wurde von russischen Propagandisten gefilmt. Die pro-ukrainische Kundgebung wurde den Bewohnern untersagt, wie ukrainische Fernsehsender in einer gemeinsamen Sendung berichteten.

In der Stadt Golaja Prystan in der Region Cherson wurde ein Mini-Fußballturnier unter dem Motto „Golaja Prystan ist die Ukraine“ veranstaltet.