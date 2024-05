In der Region Chmelnyzkyj wurden 11.000 Verbraucher nach einem Raketenangriff von der Stromversorgung abgeschnitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In der Region Chmelnyzkyj waren 11.100 Kunden in 13 Siedlungen nach einem russischen Raketenangriff von der Stromversorgung abgeschnitten. Am Morgen wurde die Stromversorgung für alle Kunden wiederhergestellt.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Außerdem wurde in einem Umspannwerk des Energieversorgers in der Region Dnipro ein Sprengsatz gefunden, woraufhin Mitarbeiter die Polizei und Pioniere riefen.