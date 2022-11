In der Region Kiew werden Verteidigungslinien gebaut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kiew und in der Region Kiew baut das Militär mit Hilfe von Langzeitschießanlagen Befestigungen in Gebieten und Verteidigungslinien auf. Dies teilte das Verteidigungsministerium am 24. November unter Bezugnahme auf die Bodentruppen mit.

Es wird festgestellt, dass der Aufbau von Befestigungen auf den Hauptrouten des wahrscheinlichen Vormarsches des Feindes unter Berücksichtigung der Erfahrungen zu Beginn der Invasion erfolgt.

Zug- und Kompaniestützpunkte werden mit Unterkünften und Unterstellmöglichkeiten für das Personal ausgestattet, und es werden langfristige Feuerstrukturen für den Verteidigungskampf errichtet.

Das Gesamtgewicht einer solchen Struktur beträgt etwa 30 Tonnen. Sie besteht aus mehreren Teilen, die aus speziellem Stahlbeton gegossen wurden.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass in der Republik Belarus sowie in den Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod der Russischen Föderation derzeit keine Kampfgruppen zur Wiederaufnahme der Offensive in der Ukraine gebildet werden.

In der Region Belgorod der Russischen Föderation wird eine „Befestigungslinie“ errichtet.