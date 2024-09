In der Region Sumy wurden 40.000 Menschen für zwangsevakuiert erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Bezirk Shostka wurde eine Zwangsevakuierung in drei Siedlungen angekündigt: Glukhov, Svesy und Esmani.

In der Region Sumy wurde eine Zwangsevakuierung in einer Reihe von Siedlungen angekündigt, in denen insgesamt etwa 40 Tausend Menschen leben. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Sumy am 9. September mit.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Wladimir Artyukh, wird derzeit eine Zunahme des feindlichen Beschusses von Glukhiv, Esmani und Svesy verzeichnet. Es wurde eine Zwangsevakuierung der Bevölkerung aus diesen Siedlungen angekündigt.