Rumänien bereitet neues Waffenpaket vor - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine und Rumänien werden die gemeinsame Arbeit an einem bilateralen Sicherheitsabkommen beschleunigen, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Rumänien bereitet ein neues Militärhilfepaket für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine vor. Dies berichtete der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in Telegram nach Gesprächen mit seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Iohannis am Dienstag, den 21. Mai.

„Hatte ein Gespräch mit Klaus Iohannis und dankte Rumänien für die Unterstützung, auch für das bevorstehende neue Militärhilfepaket. Er informierte Präsident Iohannis über die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld und die wichtigsten Verteidigungsbedürfnisse der Ukraine, insbesondere bei der Luftabwehr verschiedener Typen“, schrieb Selenskyj.

Ihm zufolge werden die Ukraine und Rumänien die gemeinsame Arbeit an einem bilateralen Sicherheitsabkommen beschleunigen.

„Ich bin Präsident Johannis dankbar für die Bestätigung seiner Teilnahme am Friedensgipfel sowie für seine Bereitschaft, sich für die Teilnahme anderer Länder einzusetzen“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass Rumänien bereit ist, über die Entsendung eines Patriot-Systems in die Ukraine zu diskutieren, aber Bukarest will erst einmal sehen, was es bekommt.