Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gebäude der Kleinen Südbahn in Charkiw wurde am 8. Januar durch den Beschuss beschädigt. Es gab keine Todesopfer. Darüber berichtet Ukrsalisnyzja.

„Die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter, und die Kindereisenbahn in Charkiw wird auf jeden Fall zurückkehren, und es werden weiterhin diplomatische Flüge durchgeführt, um Verbündete in die Ukraine zu bringen, damit sie deutlich sehen, wen der Feind als sein Ziel betrachtet“, heißt es in der Nachricht.

Die Kleine Südbahn ist eine strukturelle Unterabteilung der regionalen Niederlassung der Südbahn Ukrsalisnyzja, die sich mit der Ausbildung junger Eisenbahner befasst, sie in Theorie und Praxis der Funktionsweise der Eisenbahnwirtschaft unterrichtet und ihnen bei der weiteren Berufsorientierung hilft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Invasoren am Morgen des 8. Januar mindestens vier Streiks in Charkiw durchgeführt haben. Ein Unternehmen und eine Bildungseinrichtung wurden beschädigt, eine Person wurde verletzt.

Zuvor, am Abend des 7. Januar, hatten die russischen Invasoren Raketenangriffe auf Charkiw geflogen.