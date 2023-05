Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russen beschossen Kupjansk, Feuer brach aus. Russische Aggressoren haben erneut die Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw beschossen.

Bei dem Angriff sei ein Feuer ausgebrochen, teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, am Samstag, 20. Mai, im Telegram mit: „Die Stadt Kupjansk stand heute unter feindlichem Beschuss. Zwei Zivilisten wurden durch den Beschuss verletzt.

Ein 44-jähriger Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ein 61-jähriger Zivilist wurde vor Ort medizinisch behandelt“, schrieb er. Laut Sinegubov hat der Beschuss außerdem dazu geführt, dass Gras, Bauschutt und Wertstoffe auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern in Brand geraten sind. Zuvor wurde am Samstag berichtet, dass die Russen Charkiw mit einer Lancet-Kamikaze-Drohne angegriffen haben.

Auch die Stadt Torezk in der Region Donezk wurde von den Russen mit Grad MLRS beschossen.

