Russen griffen einen Bus in einem Vorort von Cherson von einer Drohne aus an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Angreifer warfen am Sonntag von einer Drohne aus Sprengstoff auf öffentliche Verkehrsmittel in einem Vorort von Cherson ab

Russische Truppen haben am Sonntag von einer Drohne aus Sprengstoff auf öffentliche Verkehrsmittel in einem Vorort von Cherson abgeworfen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, am Sonntag, den 22. September.

„Russische Eindringlinge haben von einer Drohne aus Sprengstoff auf öffentliche Verkehrsmittel in einem Vorort von Cherson abgeworfen“, heißt es in der Meldung.

Mrochko stellte fest, dass die Fenster des Busses herausgesprengt wurden, aber niemand wurde verletzt.

„Diese Strecke wird von der Fluggesellschaft bedient“, fügte er hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen von einer Drohne aus ein ziviles Auto in Antonowka angegriffen haben.

Wir haben auch berichtet, dass russische Kriegsverbrecher mit einer Drohne in der Region Sumy ein ziviles Auto angegriffen haben, wobei eine Frau verletzt wurde.