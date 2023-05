Die Russen haben 16 Städte und Dörfer in Saporischschja chaotisch beschossen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben russische Truppen 16 Städte und Dörfer in der Nähe der Frontlinie in der Region Saporischschja chaotisch beschossen, wobei drei Zivilisten verletzt wurden. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Jurij Malaschko.

Er gab an, dass der Feind 88 Angriffe durchführte: zwei von MLRS, einen von Flugzeugen, 81 Artillerieangriffe und vier UAV-Angriffe.

Unter dem Feuer der Angreifer standen Gulyaypole, Orekhov, Olgovskoye, Zheleznodorozhnoye, Preobrazhenka, Malinovka, Poltawa, Malaya Tokmachka und Novodanilovka. Es wurden 51 zivile Objekte zerstört: Autos, Häuser und anderes Eigentum von Menschen.

„Ein 48-jähriger Mann wurde während des Beschusses von Gulyaypol verwundet. Er wurde bereits medizinisch behandelt. Der Feind beschießt das Zentrum der Stadt, wo noch Zivilisten leben. Ein 34-jähriger Traktorfahrer und ein 61-jähriger Agronom wurden auf einem Feld in der Nähe von Uspenovka verwundet“, so der Regionalleiter.