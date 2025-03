Die Russen haben Druzhkivka unter Beschuss genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt Druzhkivka in der Region Donezk und in der Gemeinde halten sich schätzungsweise 32.000 Menschen auf, die noch nicht evakuiert worden sind.

Die Russen haben Druzhkivka in der Region Donezk beschossen. Nach vorläufigen Informationen wurden mindestens sieben Menschen durch den Beschuss verletzt. Dies berichtete am Samstag, den 8. März, der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, in Telegram.

„Weitere 7 Verletzte in der Region Donezk – dieses Mal in Druschkiwka. Die Stadt geriet heute am späten Nachmittag unter feindlichen Beschuss. Nach vorläufigen Informationen wurden sieben mehrstöckige Gebäude beschädigt“, teilte er mit.

Der Beamte fügte hinzu, dass die Spezialeinheiten jetzt am Ort des Beschusses arbeiten.

Auch Vadim Filashkin forderte die Einwohner auf, die Stadt zu evakuieren.

„Die Russen zerstören alles, was sie erreichen können! Kümmern Sie sich um sich selbst! Evakuieren Sie!“ – schrieb der Chef der Regionalverwaltung.