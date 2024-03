Die Russen haben einen Luftangriff auf Maksimowka in der Region Donezk geflogen: es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben einen Luftangriff auf Maksimowka in der Region Donezk geflogen. Infolge des feindlichen Angriffs wurden zwei Männer getötet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Mittwoch, den 20. März in Telegram mit.

„Bei einem Luftangriff auf Maximowka in der Gemeinde Wuhledarskaja wurden zwei Männer getötet und einer verwundet. Die Russen haben das Dorf heute zur Mittagszeit angegriffen und ein Privathaus getroffen. Unter den Trümmern wurden die Leichen von zwei Männern der Jahrgänge 1964 und 1975 gefunden“, schrieb er.

Außerdem wurde eine 72-jährige Frau verwundet, sie wird ins Krankenhaus gebracht.